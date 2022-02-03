новости
новости
Регистрация
Деспотович о переходе в «Арсенал»: «Моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение»
Фото: @ddespot92.

Деспотович о переходе в «Арсенал»: «Моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение»

Оружейники заключили контракт с футболистом на три года.

Новичок тульского «Арсенала» Джордже Деспотович в интервью клубной пресс-службе рассказал, что повлияло на его решение перейти в команду.

— Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал».

Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение.

Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В «Арсенале» у меня много друзей, в частности Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат, — заявил футболист.

Отметим, что жена Деспотовича — тулячка Соня Алендер.

«Арсенал» заключил контракт с футболистом на три года. Зарплата Деспотовича в «Арсенале» составит 3 млн рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» заключил контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем
Спорт
Тульский «Арсенал» заключил контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем
вчера, в 21:05, 25 1320 7
Тульский «Арсенал» может попросить о рестарте чемпионата — в клубе вспышка ковида
Спорт
Тульский «Арсенал» может попросить о рестарте чемпионата — в клубе вспышка ковида
вчера, в 13:54, 17 1447 0
Фанаты тульского «Арсенала» выступили против введения Fan ID
Спорт
Фанаты тульского «Арсенала» выступили против введения Fan ID
31 января, в 10:22, 20 1787 1
«Акрон» заплатит 15 тысяч евро за отмену матча с «Арсеналом»
Спорт
«Акрон» заплатит 15 тысяч евро за отмену матча с «Арсеналом»
30 января, в 21:10, 19 2538 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:45 −2
Другие статьи по темам
Люди
Джордже Деспотович
Место
Тула
Прочее
Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Секси Тёмыч и некормленные демоны: в Платоновском парке изрисовали ротонду
Секси Тёмыч и некормленные демоны: в Платоновском парке изрисовали ротонду
Задержанный в Левобережном мужчина порезал колеса машины своей коллеги
Задержанный в Левобережном мужчина порезал колеса машины своей коллеги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.