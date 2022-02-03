Деспотович о переходе в «Арсенал»: «Моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение»

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Новичок тульского «Арсенала» Джордже Деспотович в интервью клубной пресс-службе рассказал, что повлияло на его решение перейти в команду.

— Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал».

Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение.

Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В «Арсенале» у меня много друзей, в частности Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат, — заявил футболист.

Отметим, что жена Деспотовича — тулячка Соня Алендер.

«Арсенал» заключил контракт с футболистом на три года. Зарплата Деспотовича в «Арсенале» составит 3 млн рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.