Подробности убийства 25-летней девушки в Щекинском районе: в преступлении подозревают таксиста

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Труп в частично разорванной одежде нашли в траве неподалеку от пруда в деревне Мясоедово.

Myslo удалось выяснить некоторые подробности убийства 25-летней Киры Б. На данный момент предполагается, что преступление совершил 31-летний Карлен И. По версии следствия, мужчина и девушка познакомились незадолго до убийства и провели совместный вечер в щекинском клубе Vegas — об этом свидетельствуют показания очевидцев.

Наутро труп девушки был обнаружен неподалеку от пруда в деревне Мясоедово. На тело наткнулась местная жительница, которая шла стирать белье.

– Я туда часто стирать хожу — мне там зять мостки оборудовал. Сначала на обочине грунтовки я заметила большое пятно крови и рядом золотую женскую цепочку. Удивилась, что тут могло произойти, подобрала цепочку и пошла дальше. Потом увидела примятую траву, словно к деревьям что-то тащили. Глянула в ту сторону, а там мертвая девушка лежит, — рассказала корреспонденту Myslo Людмила.

Женщина вернулась домой и рассказала о страшной находке зятю. Вскоре, после звонка на номер 112, на месте начали работу сотрудники полиции и следователи регионального следственного комитета. На теле убитой насчитали более десятка ножевых ранений, в основном в области шеи и груди. Часть одежды и нижнего белья на девушке была разорвана. Рядом нашли недопитую бутылку пива.

Личность погибшей установили через несколько часов. Оперативным путем удалось выяснить, что незадолго до гибели девушка была в кафе Vegas и ушла оттуда вместе с мужчиной, — так появился главный подозреваемый. Его объявили в розыск и уже через несколько часов задержали в аэропорту Екатеринбурга.

По нашей информации, Карлен И. зарабатывает на жизнь извозом. Его коллеги рассказали, что мужчина женат и у него трое детей. Раньше он жил в Щекино, но не так давно купил частный дом в тульском Мясново и переехал туда. В момент задержания в Екатеринбурге он был один.

Зачем девушка поехала с малознакомым мужчиной в достаточно глухое место и что послужило мотивом убийства, сейчас выясняет следствие.

«Мы сами толком ничего не знаем. Похороны 28 числа будут. Двое детишек и муж у нее остались», — рассказала бабушка погибшей.