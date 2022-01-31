В тульском УФСИН приостановлен личный приём граждан

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Такое решение принято в связи с осложнением эпидемиологической обстановки.

Для недопущения случаев распространения коронавируса в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждениях временно ограничен личный прием граждан.

Обращаться по всем вопросам можно в письменном виде через «Почту России» или через интернет-приёмную ведомства. О возобновлении личного приёма будет сообщено дополнительно.