новости
новости
Регистрация
В тульском УФСИН приостановлен личный приём граждан
Фото из архива MySlo

В тульском УФСИН приостановлен личный приём граждан

Такое решение принято в связи с осложнением эпидемиологической обстановки.

Для недопущения случаев распространения коронавируса в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждениях временно ограничен личный прием граждан.

Обращаться по всем вопросам можно в письменном виде через «Почту России» или через интернет-приёмную ведомства. О возобновлении личного приёма будет сообщено дополнительно.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:05 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусные ограничениякоронавирусУФСИН России по Тульской областиличный приём граждан
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутат, чиновник, адвокаты и силовики: кого в Тульской области в 2021 году осудили за коррупцию
Депутат, чиновник, адвокаты и силовики: кого в Тульской области в 2021 году осудили за коррупцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.