Житель Краснодарского края напал на полицейских в Тульской области

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Узловой 35-летний житель Краснодарского края обвиняется в применении насилия в отношении полицейских, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 5 ноября 2021 года пьяный обвиняемый находился в гостинице «Хавейл» в муниципальном образовании Каменецкое. Мужчина дебоширил и нарушал общественный порядок, в связи с этим сотрудники гостиницы вызвали полицейских.

Возмущенный прибытием стражей порядка обвиняемый поочередно нанес им несколько ударов — в живот и бедро. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.