новости
новости
Регистрация
Житель Краснодарского края напал на полицейских в Тульской области

Житель Краснодарского края напал на полицейских в Тульской области

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Узловой 35-летний житель Краснодарского края обвиняется в применении насилия в отношении полицейских, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
По версии следствия, 5 ноября 2021 года пьяный обвиняемый находился в гостинице «Хавейл» в муниципальном образовании Каменецкое. Мужчина дебоширил и нарушал общественный порядок, в связи с этим сотрудники гостиницы вызвали полицейских.
 
Возмущенный прибытием стражей порядка обвиняемый поочередно нанес им несколько ударов — в живот и бедро. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:45 +4
Другие статьи по темам
Прочее
уголовное делоУзловаянападение на полицейскогосуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поножовщина в «Тульской транспортной компании»: водитель автобуса ударил коллегу ножом
Поножовщина в «Тульской транспортной компании»: водитель автобуса ударил коллегу ножом
Театр «Сатирикон» проведет гастрольный тур по районам Тульской области и даст мастер-классы для творческой молодежи
Театр «Сатирикон» проведет гастрольный тур по районам Тульской области и даст мастер-классы для творческой молодежи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.