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Поножовщина в «Тульской транспортной компании»: водитель автобуса ударил коллегу ножом

Поножовщина в «Тульской транспортной компании»: водитель автобуса ударил коллегу ножом

Ссора вспыхнула из-за стаканчика с семечками.

Как стало известно Myslo, 27 января на территории «Тульской транспортной компании» один водитель ударил другого острым предметом. По словам очевидцев, инцидент произошел неподалеку от диспетчерской в Торховском проезде. Предположительно, причиной конфликта между двумя мужчинами стал оставленный в автобусе мусор (по словам очевидца, это был стаканчик с семечками).
 
«Один из ударов пришелся в грудную клетку. Врач считает, что это мог быть не нож, а заточка. Пострадавший Михаил Л. сейчас в больнице, ему сделали операцию. А тот, кто напал, откуда-то узнал его номер телефона, домашний адрес и угрожал продолжением разборки. Кроме того, этот человек до сих пор выходит на смены!» — рассказал корреспонденту Myslo знакомый с ситуацией человек.
 
Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин подтвердил факт конфликта между водителями. Но информацию о том, что виновный выходит на работу, опроверг:
 
«Есть водители, которые трепетно и бережно относятся к своим машинам. Но, конечно, конфликты недопустимы в любом случае. В настоящее время этот сотрудник отстранен от работы, плюс мы направили официальный запрос в больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. Остальное — работа для правоохранительных органов», — сказал Алексей Крыгин.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:00 +7
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