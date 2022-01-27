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Житель Каменского района отправится в колонию за убийство собутыльника
Фото из архива MySlo

Житель Каменского района отправится в колонию за убийство собутыльника

Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ефремовский межрайонный суд вынес приговор 42-летнему жителю Каменского района, который обвинялся в убийстве. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что 27 сентября прошлого года подсудимый распивал спиртное со своим 55-летним знакомым.

Внезапно вспыхнул конфликт, злоумышленник схватился за нож и трижды ударил потерпевшего в грудь. Истекая кровью, несчастный смог добраться до своего дома, где позже скончался, сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Свою вину убийца признал, в содеянном раскаялся. Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил наказание в виде 9 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:38 +3
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Место
Тульская областьКаменский район

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