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В Туле открылась выставка работ заслуженной художницы РФ Клары Власовой
Фото: пресс-служба ГУК ТО «Тульское музейное объединение»

В Туле открылась выставка работ заслуженной художницы РФ Клары Власовой

В городском Выставочном зале представлено более 60 картин, написанных с 1945 по 2012 год.

В Выставочном зале Тулы представили выставку работ одной из старейших московских художников, заслуженного художника РФ, Народного художника Дагестана Клары Власовой.

Гости вернисажа увидели более 60 графических и живописных работ разных жанров, созданных автором во время творческих поездок по стране. Все они написаны с 1945 по 2012 год и отражают жизнь человека, его труд и окружающую природу. Особое место в экспозиции занимают произведения, созданные во время поездок по Средней Азии, Крыму и Дагестану.

Клара Филипповна лично прибыла на вернисаж в Тулу, несмотря на почтенный возраст: 28 января ей исполнится 96 лет. Она с удовольствием общалась с гостями и отвечала на многочисленные вопросы.

Самая ранняя картина — это автопортрет Власовой 1945 года, на котором юная Клара в шляпке словно приглашает всех в мир своего творчества. Посетители рассмотрели роскошные пейзажи, уютные натюрморты, графические работы, портреты и бытовые сценки.

Из работ, посвящённых Дагестану, внимание привлекает «Высокогорный Куруш» 1986 года, изображающий залитую вечерним солнцем горную вершину. Увидеть работы Клары Власовой туляки смогут до 27 января.

Галерея
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Выставка работ Клары Власовой, Фото: 3
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Выставка работ Клары Власовой, Фото: 6
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Выставка работ Клары Власовой, Фото: 12
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