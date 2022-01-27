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Тульские поисковики ищут родственников кавалера ордена Отечественной войны

Тульские поисковики ищут родственников кавалера ордена Отечественной войны

Больше 35 лет назад Василий Дмитриевич Горячев проживал в Киреевске.

Поисковое объединение «Дедославль» и представители московского поискового отряда «Вымпел» ищут родственников участника Великой Отечественной войны Василия Дмитриева Горячева, 1922 года рождения, уроженца д. Быковки Киреевского района.

Волонтеры нашли орден Отечественной войны II степени (№ 2286946), которого Василий Горячев был удостоен в 1985 году. На момент награждения он проживал по адресу: г. Киреевск, ул. Ленина, д. 26, кв. 5. Поисковики хотят передать награду родственникам ветерана.

Если вы знаете что-либо о семье Василия Горячева, звоните по телефону +7 (953) 956-87-42.

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Тульская областьКиреевский район

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