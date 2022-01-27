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В Криволучье с погоней задержали Opel Astra

В Криволучье с погоней задержали Opel Astra

На месте работают сотрудники ГИБДД и УМВД.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 27 января на ул. Кутузова в районе поворота на ул. Гастелло сотрудники ДПС задержали черный Opel Astra. В салоне находились водитель и пассажир.

По данным источника Myslo, накануне данный автомобиль был объявлен в розыск, так как на нем передвигались люди, подозреваемые в мошенничестве. Вчера эту машину найти и задержать не удалось. Сегодня во время обычного патрулирования улиц ее заметили инспекторы ДПС и подали сигнал к остановке. Водитель остановиться отказался. В ходе непродолжительной погони автомобиль был задержан в Криволучье.

По нашей информации, пассажир автомобиля доставлен в райотдел полиции, а на водителя сейчас составляют протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; возможно, водитель употреблял наркотические вещества. Кроме того, автомобиль доставят на штрафстоянку, а водителя к тому же ждет штраф за чрезмерную тонировку.

Стоит обратить внимание на номер иномарки. Судя по всему, он использовался в качестве подложного и был слегка «подправлен» и спереди, и сзади.

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В Криволучье с погоней задержали Опель астра , Фото: 1
В Криволучье с погоней задержали Опель астра , Фото: 2
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:36 +9
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