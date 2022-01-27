Фото: Дарья Вяличкина.
Проехался по тротуару на ул. Металлургов: туляков возмутил автохам на BMW
«Наглость – второе счастье», – пишут в соцсетях.
Туляков возмутил водитель BMW, который проехался по тротуару на улице Металлургов. Фотографии нарушения ПДД опубликованы в соцсетях.
— Данная личность перемещается по тротуару, пешеходам приходится лезть в сугроб, чтобы не оказаться под колесами. На возмущения не реагирует, критику не воспринимает. Обращение в ГИБДД уже направлено, — написала тулячка в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».
В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то уверен, что таких водителей нужно наказывать, а некоторые заступились за автовладельца: мол, неизвестно, какая у него ситуация.
Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Делитесь мнением в комментариях!
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