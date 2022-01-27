Проехался по тротуару на ул. Металлургов: туляков возмутил автохам на BMW

Фото: Дарья Вяличкина.

Туляков возмутил водитель BMW, который проехался по тротуару на улице Металлургов. Фотографии нарушения ПДД опубликованы в соцсетях.

— Данная личность перемещается по тротуару, пешеходам приходится лезть в сугроб, чтобы не оказаться под колесами. На возмущения не реагирует, критику не воспринимает. Обращение в ГИБДД уже направлено, — написала тулячка в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то уверен, что таких водителей нужно наказывать, а некоторые заступились за автовладельца: мол, неизвестно, какая у него ситуация.

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Делитесь мнением в комментариях!