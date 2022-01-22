В Туле напротив «Гостиного двора» столкнулись две легковушки

По предварительным данным, пострадал один из водителей.

Как стало известно Myslo, вечером 22 января, примерно в 19.15, напротив ТЦ «Гостиный двор» на ул. Советской столкнулись Hyundai Solaris и Renault Fluence.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение ПДД, допущенное одним из водителей при перестроении из ряда в ряд.

Участники ДТП перегородили движение в сторону Красноармейского проспекта. Сообщается, что один из водителей был доставлен в больницу им. Ваныкина с переломом рёбер.