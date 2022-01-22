Из ТРЦ «Макси» эвакуировали посетителей

Фото: Дмитрия Арбузова и Елены Адовой.

По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание рядом с кинотеатром.

Вечером 22 января из ТРЦ «Макси» на ул. Пролетарской в Туле эвакуировали посетителей. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, это произошло после сработки автоматической пожарной сигнализации.

По предварительной информации, причиной переполоха стало короткое замыкание в районе кинотеатра. На место прибыли несколько пожарных расчетов.

«Поступило сообщение о коротком замыкании светильника в холле кинотеатра. Выехали подразделения согласно расписания выезда. Ликвидировано до прибытия пожарных расчетов», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Обновлено в 20.35. Добавлен комментарий МЧС.