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Из ТРЦ «Макси» эвакуировали посетителей
Фото: Дмитрия Арбузова и Елены Адовой.

Из ТРЦ «Макси» эвакуировали посетителей

По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание рядом с кинотеатром.

Вечером 22 января из ТРЦ «Макси» на ул. Пролетарской в Туле эвакуировали посетителей. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, это произошло после сработки автоматической пожарной сигнализации.

 

 

По предварительной информации, причиной переполоха стало короткое замыкание в районе кинотеатра. На место прибыли несколько пожарных расчетов.

«Поступило сообщение о коротком замыкании светильника в холле кинотеатра. Выехали подразделения согласно расписания выезда. Ликвидировано до прибытия пожарных расчетов», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Обновлено в 20.35. Добавлен комментарий МЧС.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:28 +5
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