Двор на улице Замочной, на которой застряла скорая, расчистили от снега

Сотрудники УАТН Пролетарского округа Тулы приехали на место и составили предписание. Управляющая компания сразу же приступила к работам по очистке от снега двора дома №105 по улице Замочной. По закону, у УК есть сутки на то, чтобы исполнить предписание администрации, иначе им грозит серьезный штраф.

Напомним, сегодня бригада медиков приехала в этот дом на вызов, но забуксовала в большом количестве рыхлого снега. Спасти скорую из снежного плена получилось у машины пожарной службы. Автомобиль не мог выбраться из снега в течение часа.