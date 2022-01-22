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Двор на улице Замочной, на которой застряла скорая, расчистили от снега

Двор на улице Замочной, на которой застряла скорая, расчистили от снега

Сотрудники Управления по административно-техническому надзору выехали на место и составили соответствующее предписание.

Сотрудники УАТН Пролетарского округа Тулы приехали на место и составили предписание.  Управляющая компания сразу же приступила к работам по очистке от снега двора дома №105 по улице Замочной. По закону, у УК есть сутки на то, чтобы исполнить предписание администрации, иначе им грозит серьезный штраф. 

Напомним, сегодня бригада медиков приехала в этот дом на вызов, но забуксовала в большом количестве рыхлого снега. Спасти скорую из снежного плена получилось у машины пожарной службы. Автомобиль не мог выбраться из снега в течение часа.

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