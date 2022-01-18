Тульская спортсменка завоевала серебро на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Фото предоставлено Минспортом Тульской области.

В Челябинске стартовал III этап Кубка России по конькобежному спорту, всероссийские соревнования на призы ЗМС А. В. Кибалко .



Тульскую область представила спортсменка группы высшего спортивного мастерства ГУ ТО «ОКСШОР» Кристина Грумандь. Она выступила на соревнованиях при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд региона.



Как сообщает Минспорта Тульской области, на дистанции 3000 метров спортсменка показала время 4 мин. 21 с. и стала серебряным призером соревнований.

Отвечает за подготовку спортсменки главный тренер сборной Тульской области по конькобежному спорту Елена Прусова.