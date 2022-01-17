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Туляков приглашают поучаствовать в фестивале наряженных санок «Сани-day»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в фестивале наряженных санок «Сани-day»

Заявки принимаются до 20 января.

30 января в Центральном парке Тулы состоится фестиваль наряженных санок «Сани-day». Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть подарки.
 
Заявки принимаются до 20 января по телефону 8 (4872) 25-81-81 или по почте tulskie-parki@yandex.ru с пометкой фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022».
 
Форма заявки:
  • фамилия, имя, отчество участников;
  • название саней (соответствующее стилю оформления);
  • возраст, контактные телефоны.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +2
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