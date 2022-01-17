Туляков приглашают поучаствовать в фестивале наряженных санок «Сани-day»

Фото из архива Myslo.

30 января в Центральном парке Тулы состоится фестиваль наряженных санок «Сани-day». Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть подарки.

8 (4872) 25-81-81 или по почте Заявки принимаются до 20 января по телефонуили по почте tulskie-parki@yandex.ru с пометкой фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022».

Форма заявки: