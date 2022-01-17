Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают поучаствовать в фестивале наряженных санок «Сани-day»
Заявки принимаются до 20 января.
30 января в Центральном парке Тулы состоится фестиваль наряженных санок «Сани-day». Для участия необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Чем креативнее подход, тем больше шансов выиграть подарки.
Заявки принимаются до 20 января по телефону
8 (4872) 25-81-81 или по почте tulskie-parki@yandex.ru с пометкой фестиваль наряженных санок «Сани-day 2022».
Форма заявки:
- фамилия, имя, отчество участников;
- название саней (соответствующее стилю оформления);
- возраст, контактные телефоны.
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