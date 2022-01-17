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Ул. Хворостухина в Туле уменьшилась из-за припаркованных авто

Ул. Хворостухина в Туле уменьшилась из-за припаркованных авто

Из-за этого в некоторых местах водители вынуждены выезжать на встречную полосу.

Читатель прислал в редакцию кадры, которые он снял на ул. Хворостухина в Туле, на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова. На записи видно, как из-за припаркованных автомобилей и из-за них же нечищенного снега, проезжая часть сузилась всего до одной полосы.
 
«Из-за них едешь по встречке, через сплошную. Знак про запрет парковки грузовиков вообще никого не смущает. На ночь и фуры и пятитонные ставят», — отметил автор видео.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:23 +3
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