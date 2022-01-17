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Викторина для вакцинированных туляков: 21 января будет разыграна квартира
Фото: op71.ru

Викторина для вакцинированных туляков: 21 января будет разыграна квартира

Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте и указать номер сертификата о вакцинации.

Очередной розыгрыш призов среди участников викторины «Иммунитет+» состоится 21 января. Главное условие для участия — наличие сертификата о вакцинации и регистрация на сайте проекта.

Победителями викторины стали уже более 30 человек. Помимо электроники и бытовой техники, счастливчики получили автомобили Haval и квартиру в Туле. Главным призом очередного розыгрыша тоже станет квартира. Как участвовать:

  • зайдите на сайт иммунитет71.рф,
  • зарегистрируйтесь, указав свои данные, контакты и номер сертификата о вакцинации,
  • подтвердите регистрацию по e-mail,
  • дождитесь очередного подведения итогов.
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сегодня, в 09:02 0
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