Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

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Показатели мутности и цветности воды во всех районах областного центра находятся в пределах нормы. Уровень содержания железа тоже не превышает допустимых значений. Каких-либо бактерий в тульской воде не обнаружено.

Самая мягкая вода течёт в трубах Пролетарского района – при допустимом значении в 7,0 градусов, этот показатель здесь находится в пределах от 5,4 до 5,8. В Центральном районе жесткость находится на уровне от 6,4 до 8,2 градусов. В Привокзальном – чуть выше, от 6,4 до 9,8.

Уровень жесткости воды в Зареченском районе – от 7,0 до 8,0 градусов, а в Советском районе он составляет от 8,6 до 9,6 градусов.