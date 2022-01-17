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Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»
Изображение TanteTati с сайта Pixabay

Какую воду пьют туляки: результаты исследований «Тулагорводоканала»

Специалисты изучили пробы воды, взятые в разных районах города с 10 по 16 января.

Показатели мутности и цветности воды во всех районах областного центра находятся в пределах нормы. Уровень содержания железа тоже не превышает допустимых значений. Каких-либо бактерий в тульской воде не обнаружено.

Самая мягкая вода течёт в трубах Пролетарского района – при допустимом значении в 7,0 градусов, этот показатель здесь находится в пределах от 5,4 до 5,8. В Центральном районе жесткость находится на уровне от 6,4 до 8,2 градусов. В Привокзальном – чуть выше, от 6,4 до 9,8.

Уровень жесткости воды в Зареченском районе – от 7,0 до 8,0 градусов, а в Советском районе он составляет от 8,6 до 9,6 градусов.

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