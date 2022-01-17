Жительница Тульской области потребовала с двух больниц миллион рублей за смерть маленькой дочери
Женщина считает, что ее дочь умерла из-за неправильно оказанной медпомощи.
Жительница Тульской области обратилась в суд с иском к Узловской районной больнице, Новомосковской городской клинической больнице и территориальному центру медицины катастроф. Женщина потребовала с ответчиков 1 000 000 руб. в качестве компенсации морального вреда за смерть маленькой дочери, а также расходы на погребение — 33 960 руб.
Myslo ознакомился с иском. В документе указано, что девочка умерла от менингококковой инфекции. По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело в отношении врача-педиатра, участкового врача-педиатра, врача и фельдшера скорой помощи узловской больницы. Однако его прекратили за отсутствием в действиях медицинских работников состава преступления.
По результатам проверки Минздрава Тульской области сделаны выводы, что лечение было выполнено в полном объеме. У ребенка имело место развитие и молниеносное течение заболевания.
Допрошенный в суде специалист — заведующий отделением анестезиологии и реанимации новомосковской больницы — пояснил, что ни один ребенок с молниеносным течением данного заболевания не выжил.
Причинно-следственной связи между действиями/бездействием сотрудников медицинских учреждений и наступлением смерти не установлено.
Узловский городской суд постановил женщине в иске отказать. Истец обжаловала это решение в Тульском областном суде, однако апелляция оставлена без удовлетворения.