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Убийство предпринимателя Сергея Миленина: обнародовано видео обысков в плехановском таборе

Убийство предпринимателя Сергея Миленина: обнародовано видео обысков в плехановском таборе

Подозреваемый в преступлении — представитель цыганского этноса.

Региональный Следственный комитет обнародовал видео оперативных мероприятий по делу об убийстве 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина. 6 января этого года мужчина пропал без вести. 9 января был задержан подозреваемый в его убийстве. Расчлененные останки Миленина обнаружили на мусорном полигоне в Московской области.
 
 
По данным Myslo, подозреваемый является представителем цыганского этноса, и снятые на видео оперативные мероприятия проводились в поселке Плеханово. Очевидцы рассказали, что сотрудники полицейского спецназа и следователи осмотрели в поисках улик несколько домов.
 
По одной из версий, причиной жестокой расправы над мужчиной мог стать долг перед рабочими, на встречу с которыми Миленин уехал в день своего исчезновения.
 
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
 

Напомним, 6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. 7 января его объявили в розыск, ориентировку с приметами опубликовали на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» Тульской области.
 
По нашей информации, подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват».
 
По данным Myslo, мотивом преступника был разбой. По одной из версий, он забрал у Сергея Миленина банковскую карту и избивал до тех пор, пока не получил пин-код. Затем проверил актуальность кода в одном из магазинов неподалеку, совершив покупку. Потом вернулся, добил жертву и впоследствии расчленил, рассчитывая таким образом скрыть следы преступления.
 
 
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