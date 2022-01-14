Убийство предпринимателя Сергея Миленина: обнародовано видео обысков в плехановском таборе

Региональный Следственный комитет обнародовал видео оперативных мероприятий по делу об убийстве 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина. 6 января этого года мужчина пропал без вести. 9 января был задержан подозреваемый в его убийстве. Расчлененные останки Миленина обнаружили на мусорном полигоне в Московской области.

По данным Myslo, подозреваемый является представителем цыганского этноса, и снятые на видео оперативные мероприятия проводились в поселке Плеханово. Очевидцы рассказали, что сотрудники полицейского спецназа и следователи осмотрели в поисках улик несколько домов.

По одной из версий, причиной жестокой расправы над мужчиной мог стать долг перед рабочими, на встречу с которыми Миленин уехал в день своего исчезновения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Напомним , 6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. 7 января его объявили в розыск, ориентировку с приметами опубликовали на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» Тульской области.

По нашей информации, подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват».