Туляков приглашают вступить в экспертный совет по устойчивому развитию региона
Кандидатами могут стать руководители и работники промышленных предприятий, экономисты, студенты вузов.
Стартовал набор в региональный экспертный совет при экономическом блоке правительства Тульской области. Цель — привлечь неравнодушных туляков к выработке и принятию эффективных решений по развитию региона.
Кандидатами в экспертный совет могут стать руководители и работники промышленных предприятий, экономисты, студенты вузов.
В современном мире все более актуальной становится ESG-повестка. В понятие включены три принципа:
- ответственное отношение к окружающей среде;
- высокая социальная ответственность;
- высокое качество корпоративного управления.
Заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов:
— Регионам нужен комплексный подход к обеспечению устойчивого развития. Чем становится для них ESG-повестка — риском или ресурсом для развития? Как формировать эффективные практики по повышению качества жизни? Какие меры поддержки бизнеса необходимо внедрить в региональное законодательство? Найти ответы на эти вопросы мы сможем вместе с вами — неравнодушными жителями региона.
Подать заявку можно двумя способами:
- отправив краткое резюме на почту mineconom@tularegion.ru с темой письма «Экспертный совет»;
- сделав пост с предложениями идей по развитию области в соцсети Facebook c хэштегом #хочувэскпертныйсовет71.
Заявки принимаются до 20 февраля 2022 года.