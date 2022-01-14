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Туляков приглашают вступить в экспертный совет по устойчивому развитию региона
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают вступить в экспертный совет по устойчивому развитию региона

Кандидатами могут стать руководители и работники промышленных предприятий, экономисты, студенты вузов.

Стартовал набор в региональный экспертный совет при экономическом блоке правительства Тульской области. Цель — привлечь неравнодушных туляков к выработке и принятию эффективных решений по развитию региона.

Кандидатами в экспертный совет могут стать руководители и работники промышленных предприятий, экономисты, студенты вузов.

В современном мире все более актуальной становится ESG-повестка. В понятие включены три принципа:

  • ответственное отношение к окружающей среде;
  • высокая социальная ответственность;
  • высокое качество корпоративного управления.

Заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов:

— Регионам нужен комплексный подход к обеспечению устойчивого развития. Чем становится для них ESG-повестка — риском или ресурсом для развития? Как формировать эффективные практики по повышению качества жизни? Какие меры поддержки бизнеса необходимо внедрить в региональное законодательство? Найти ответы на эти вопросы мы сможем вместе с вами — неравнодушными жителями региона.

Подать заявку можно двумя способами:

  • отправив краткое резюме на почту mineconom@tularegion.ru с темой письма «Экспертный совет»;
  • сделав пост с предложениями идей по развитию области в соцсети Facebook c хэштегом #хочувэскпертныйсовет71.

Заявки принимаются до 20 февраля 2022 года.

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