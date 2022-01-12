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Изнасилование тулячки в BMW на ул. Степанова: мужчине вменили еще и разбой

Изнасилование тулячки в BMW на ул. Степанова: мужчине вменили еще и разбой

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об изнасиловании на ул. Степанова в Туле. 24-летнему ранее судимому мужчине вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с угрозой опасного для жизни и здоровья насилия, с применением используемого в качестве оружия предмета) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с угрозой убийством).

Напомним, преступление было совершено в ночь на 25 октября. 44-летняя жительница Пролетарского округа возвращалась домой, припарковав свой BMW, когда к ней подошел щуплый молодой человек. Начал с угроз, показал нож, сказал, что женщину «заказали» и он ее сейчас изнасилует.

Под угрозой оружия он затащил женщину в ее автомобиль и надругался над ней [его действия квалифицированы как насильственные действия сексуального характера]. Также преступник потребовал у нее 200 тысяч рублей, но «улов» оказался меньше — всего 10 тысяч рублей.

Жертва пыталась выяснить, кто ее «заказал» таким образом, но нападавший лишь пригрозил, что будет приходить и насиловать ее еще.

К слову, именно на этом обещании он и попался. Оперативники задержали его, когда он вновь пришел на это место. Задержанным оказался 23-летний уроженец Ефремова Кирилл Г., который в последнее время проживал в Туле на ул. Жуковского вместе с сожительницей.

Записи с камер уличного наблюдения показали, что молодой человек долгое время присматривался к жертве, знал ее автомобиль и часто отирался неподалеку, прячась, как только женщина появлялась в поле зрения.

После задержания он признался, что она ему просто понравилась, никто никого, конечно же, не «заказывал».

Впоследствии выяснилась еще одна любопытная деталь: парень уже был судим за похожее преступление, но вышел по УДО. В 2017 году Кирилла Г. суд признал виновным по ст. 131 ч. 2 п. «б» (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Известно, что в том случае жертва также была старше преступника. 19-летний тогда еще Кирилл под угрозой ножа изнасиловал взрослую женщину, которую случайно застал в неглиже. Преступление было спонтанным. Суд приговорил его к 4 годам 3 месяцам лишения свободы общего режима. Он вышел совсем недавно, условно-досрочно, за хорошее поведение. И вновь совершил преступление на сексуальной почве.

Следствием собраны все необходимые доказательства. Обвинительное заключение утверждено прокурором Пролетарского района г. Тулы, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
сегодня, в 12:01 +1
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