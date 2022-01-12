Фото: vk.com/chpnmsk
В Новомосковске маршрутка столкнулась с самосвалом: есть пострадавшие
Авария случилась неподалеку от микрорайона Залесный.
Днем 12 января в Новомосковске произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, неподалеку от микрорайона Залесный с толкнулись самосвал и маршрутная ГАЗель.
На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительной информации, в результате автоаварии пострадали несколько человек. Другие обстоятельства случившегося уточняются.
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