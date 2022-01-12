В Новомосковске маршрутка столкнулась с самосвалом: есть пострадавшие

Фото: vk.com/chpnmsk

Днем 12 января в Новомосковске произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, неподалеку от микрорайона Залесный с толкнулись самосвал и маршрутная ГАЗель.

На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительной информации, в результате автоаварии пострадали несколько человек. Другие обстоятельства случившегося уточняются.