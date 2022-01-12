На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Днем 12 января на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650, неподалеку от поворота с Городского переулка (ул. Рязанская, 44-б) перевернулся автомобиль Lada Kalina.
По предварительной информации, в результате автоаварии пострадал водитель. После того как его осмотрели медики, он отказался от госпитализации.
«Из-за ДТП серьезная пробка», — отметил очевидец.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место