На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Днем 12 января на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650, неподалеку от поворота с Городского переулка (ул. Рязанская, 44-б) перевернулся автомобиль Lada Kalina.

По предварительной информации, в результате автоаварии пострадал водитель. После того как его осмотрели медики, он отказался от госпитализации.

«Из-за ДТП серьезная пробка», — отметил очевидец.