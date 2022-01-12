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На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina

На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Днем 12 января на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь Lexus650, неподалеку от поворота с Городского переулка (ул. Рязанская, 44-б) перевернулся автомобиль Lada Kalina.

По предварительной информации, в результате автоаварии пострадал водитель. После того как его осмотрели медики, он отказался от госпитализации.

«Из-за ДТП серьезная пробка», — отметил очевидец.

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На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina, Фото: 1
На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina, Фото: 2
На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina, Фото: 3
На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina, Фото: 4
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +3
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