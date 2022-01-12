В Тульской области плодятся дома-призраки

У муниципалитетов не хватает денег в бюджетах на снос расселенных домов. Активисты ОНФ предлагают региону взять эту статью расходов на себя.

В населенных пунктах много давно расселенных, пустующих зданий, которые несут угрозу для людей, живущих по соседству.

Тульская область — родина шахтерских поселков, в которых много аварийного жилья, подлежащего сносу. Улица Кауля в Туле, Луговая в Узловой, Центральная в Донском — улиц с домами-призраками множество!

В расселенных домах собираются подростки, наркоманы и бомжи — классика жанра. Подлежащие сносу развалюхи не ограждаются, их никто не охраняет, и в них всегда есть вероятность несчастного случая. «Заброшки» буквально притягивают детей, которые жаждут приключений.

Темпы по переселению в Тульской области превышают намеченные планы. Из-за этого возникает проблема демонтажа старых многоквартирных домов, которые являются аварийными.

Решение о том, сносить объект или нет, может вынести специальная комиссия, которая собирается по инициативе органов местного самоуправления. Решение принимается только после того, как будет изучена вся документация и техническое состояние объекта недвижимости. Перед началом работ объект, который подлежит сносу, необходимо отключить от сетей инженерно-технического обеспечения, подтвердив это актом, подписанным организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей.

«Снос домов, зданий и сооружений, являющихся муниципальной собственностью, производится за счет бюджета муниципального образования в пределах средств муниципального или сельского бюджета, выделенных на указанные цели в соответствии с требованиями федерального закона. Вопрос непростой, требует решения, дома-призраки расплодились уже по всей области. Эти объекты представляют реальную опасность!» — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Тульской области Татьяна Комарова.

Но у муниципалитетов недостаточно средств: в программе переселения из ветхого аварийного жилья они не предусмотрены, поэтому без поддержки региона этот вопрос не решить. Проанализировав ситуацию, общественники обратились в министерство строительства Тульской области с просьбой разработать программу, которая поможет урегулировать вопрос сноса аварийного жилья за счет бюджета региона.