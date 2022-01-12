новости
новости
Регистрация
В Тульской области плодятся дома-призраки

В Тульской области плодятся дома-призраки

У муниципалитетов не хватает денег в бюджетах на снос расселенных домов. Активисты ОНФ предлагают региону взять эту статью расходов на себя.

В населенных пунктах много давно расселенных, пустующих зданий, которые несут угрозу для людей, живущих по соседству.
 
Тульская область — родина шахтерских поселков, в которых много аварийного жилья, подлежащего сносу. Улица Кауля в Туле, Луговая в Узловой, Центральная в Донском — улиц с домами-призраками множество!
 
В расселенных домах собираются подростки, наркоманы и бомжи — классика жанра. Подлежащие сносу развалюхи не ограждаются, их никто не охраняет, и в них всегда есть вероятность несчастного случая. «Заброшки» буквально притягивают детей, которые жаждут приключений.
 
Темпы по переселению в Тульской области превышают намеченные планы. Из-за этого возникает проблема демонтажа старых многоквартирных домов, которые являются аварийными.
 
Решение о том, сносить объект или нет, может вынести специальная комиссия, которая собирается по инициативе органов местного самоуправления. Решение принимается только после того, как будет изучена вся документация и техническое состояние объекта недвижимости. Перед началом работ объект, который подлежит сносу, необходимо отключить от сетей инженерно-технического обеспечения, подтвердив это актом, подписанным организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей.
 
«Снос домов, зданий и сооружений, являющихся муниципальной собственностью, производится за счет бюджета муниципального образования в пределах средств муниципального или сельского бюджета, выделенных на указанные цели в соответствии с требованиями федерального закона. Вопрос непростой, требует решения, дома-призраки расплодились уже по всей области. Эти объекты представляют реальную опасность!» — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Тульской области Татьяна Комарова.
 
Но у муниципалитетов недостаточно средств: в программе переселения из ветхого аварийного жилья они не предусмотрены, поэтому без поддержки региона этот вопрос не решить. Проанализировав ситуацию, общественники обратились в министерство строительства Тульской области с просьбой разработать программу, которая поможет урегулировать вопрос сноса аварийного жилья за счет бюджета региона.
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:20 0
Другие статьи по темам
Событие
дома призракирасселение
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Правительство РФ выделило 130,5 млн рублей на реконструкцию тульского велотрека
Правительство РФ выделило 130,5 млн рублей на реконструкцию тульского велотрека
На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina
На ул. Рязанской перевернулась Lada Kalina
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.