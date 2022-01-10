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Тульский суд обязал городскую администрацию привести в порядок остановки
Фото из архива MySlo

Тульский суд обязал городскую администрацию привести в порядок остановки

Все работы должны быть проведены в течение года.

Центральный районный суд Тулы обязал городское управление по транспорту и дорожному хозяйству устранить нарушения и провести мероприятия по обустройству остановочных пунктов заездными «карманами».

Во время прокурорской проверки выяснилось, что на остановках «Почта», «Ивушка» и «Ивановские дачи» отсутствуют карманы для заезда транспорта. Суд обязал устранить нарушения и провести мероприятия по приведению остановок в надлежащее состояние.

Работы должны быть проведены в течение года со дня вступления судебного решения в законную силу.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:21 +1
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