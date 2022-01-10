Фото из архива MySlo
Тульский суд обязал городскую администрацию привести в порядок остановки
Все работы должны быть проведены в течение года.
Центральный районный суд Тулы обязал городское управление по транспорту и дорожному хозяйству устранить нарушения и провести мероприятия по обустройству остановочных пунктов заездными «карманами».
Во время прокурорской проверки выяснилось, что на остановках «Почта», «Ивушка» и «Ивановские дачи» отсутствуют карманы для заезда транспорта. Суд обязал устранить нарушения и провести мероприятия по приведению остановок в надлежащее состояние.
Работы должны быть проведены в течение года со дня вступления судебного решения в законную силу.
Другие статьи по темам
Место