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Пенсионеру, застрелившему двухлетнюю девочку, продлили содержание под стражей на полгода

Пенсионеру, застрелившему двухлетнюю девочку, продлили содержание под стражей на полгода

Трагедия произошла 8 августа 2021 года в деревне Панарино Тульской области.

10 января Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Щекинской деревни Панарино. Виктор Денисов обвиняется в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, убийстве малолетнего ребенка общеопасным способом, покушении на убийство двух лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

В судебном заседании Виктор Денисов по прежнему признает вину лишь частично, наотрез отрицая обвинение в убийстве.

Суд перенесли на 17 января из-за процессуальных недочетов. Подсудимому продлили содержание под стражей на полгода — до 20 июня 2022 года.

Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»

8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.

Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
Убийство ребенка под Тулой: стала известна дата первого заседания по уголовному делу
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Убийство ребенка под Тулой: стала известна дата первого заседания по уголовному делу
4 января, в 20:20, 17 4104 2
Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»
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Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»
16 декабря, в 11:04, 70 10732 8
Убийство ребенка под Тулой: подозреваемый арестован на 2 месяца
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Убийство ребенка под Тулой: подозреваемый арестован на 2 месяца
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Убийство ребенка под Тулой: специальный репортаж Myslo
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Убийство ребенка под Тулой: специальный репортаж Myslo
9 августа 2021, в 18:00, 113 12241 3
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Авторы: Артем Жильцов, Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:00 0
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Место
Тульская область

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