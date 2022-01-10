Пенсионеру, застрелившему двухлетнюю девочку, продлили содержание под стражей на полгода

Трагедия произошла 8 августа 2021 года в деревне Панарино Тульской области.

10 января Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Щекинской деревни Панарино. Виктор Денисов обвиняется в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, убийстве малолетнего ребенка общеопасным способом, покушении на убийство двух лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

В судебном заседании Виктор Денисов по прежнему признает вину лишь частично, наотрез отрицая обвинение в убийстве.

Суд перенесли на 17 января из-за процессуальных недочетов. Подсудимому продлили содержание под стражей на полгода — до 20 июня 2022 года.

8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.