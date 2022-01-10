Фото из архива Myslo.
В новогодние праздники тульские полицейские составили более 700 протоколов на безмасочников
Чаще всего нарушителей ловили в магазинах.
С 3 по 9 января 2022 года в Тульской области полицейские составили 740 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Из них на объектах розничной торговли — 531, на остановочных павильонах — 93, в зданиях и иных объектах — 91, на общественном транспорте — 24, в медицинских организациях — 1.
Полиция Тульской области напоминает жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
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