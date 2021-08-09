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Убийство ребенка под Тулой: специальный репортаж Myslo
Фото: Артем Жильцов, скриншот официального видео УМВД России по Тульской области.

Убийство ребенка под Тулой: специальный репортаж Myslo

Мы восстановили картину трагических событий, случившихся в Панарино 8 августа.

Вечером 8 августа в деревне Панарино Щекинского района пьяный местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.
 

«Сопляк, я тебя убью! Как ты со мной разговариваешь, щенок?!»

Геннадий и Жанна Шапоченко вместе с детьми, 11-летним Никитой и 2-летней Эвелиной, переехали в Тульскую область из Молдавии около года назад. Купили в деревне Панарино старенький домик и принялись потихоньку обживаться.

– Вместе с другими родителями мы сделали для детишек футбольную площадку. Рядом с ней решили установить песочницу, скамейки, турник, сделать освещение. Этими работами мы как раз и занимались практически весь день 8 августа. Наш сосед Виктор, несмотря на то, что уже неделю беспробудно пил, тоже по мере сил принимал участие в работах. Около восьми вечера мы закончили и решили выпить пива, а детям нарезали арбуз. Витя подсел к нам и вел себя совершенно спокойно — улыбался шуткам, пытался поддерживать беседу, — рассказывает 40-летний Геннадий Шапоченко.

Геннадий Шапоченко.

Спустя час 68-летний Виктор Денисов предложил одному из детей собрать и выкинуть мусор — пивные банки и арбузные корки. Ребенок просьбу пенсионера проигнорировал, тем самым вызвав у него настоящий припадок ярости.

– Мы даже толком не поняли, почему он так отреагировал. Вскочил со скамейки и начал гоняться за подростком. Тот, естественно, отбегал в сторону. Виктор еще больше взбесился и перешел на угрозы: «Сопляк, я тебя убью! Как ты со мной разговариваешь, щенок?!» Потом резко развернулся и пошел в сторону своего дома.

Та самая детская площадка. Жанна Шапоченко — в синем платье.

«Мы закричали: «Витя, прекращай дурить!»
А он стреляет второй раз»

Шапоченко и односельчане не восприняли угрозы пьяного соседа всерьез – посчитали, что Денисов расстроился и пошел заливать обиду более крепким спиртным.

– Получается, он достал ружье и на самом деле собирался убить паренька, – продолжает Геннадий. — Первый выстрел был в воздух. Мы закричали: «Витя, прекращай дурить!» А он стреляет второй раз. Приблизительно в ту сторону, куда от него убегал ребенок. Так получилось, что по траектории выстрела шла Жанна — на руках у нее была Эвелина. Дробь попала прямо в них

Сначала мужчина подбежал к дочке и жене — Эвелина кричала от боли, а Жанна плакала, пытаясь остановить текущую кровь.

– Я обернулся и увидел, что Виктор идет в сторону площадки. Побежал за ним, сшиб с ног и выбил оружие. Потом дети отбросили ружье в песочницу. Дал ему пару оплеух: «Что ты наделал?!» Тот мычал только, а потом выдавил: «Извини, я не хотел». Я его отпустил, потому что сердце разрывалось от криков Линочки.

Соседи звонили в полицию, скорую. Я орал и умолял, чтобы они приехали быстрее. Пытались делать искусственное дыхание — дочка была жива еще 20 минут после выстрела. А потом сердце нашего ангелочка остановилось…

«Спрятался в доме. На что надеялся?»

Пока люди оказывали помощь Жанне и пытались реанимировать Эвелину, Денисов отполз в сторону дома и закрыл калитку на защелку.

– Полицейские приехали через 20 минут и минут 40 пытались попасть в дом – Виктор заперся и не отвечал, не знаю, на что надеялся. В конце концов они смогли пройти в дом и задержать его.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по данному факту возбуждено несколько уголовных дел – по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». А глава региональной прокуратуры взял расследование дела под личный контроль.

– В настоящее время злоумышленник задержан, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Виктор Денисов после задержания.

41-летняя Жанна Шапоченко сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Похороны Эвелины состоятся послезавтра, 11 августа.

 

Если вы хотите оказать финансовую помощь семье Шапоченко, можете это сделать, отправив деньги на карту Геннадия:

5228  6005 0303 81 03 (Сбербанк).

Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
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