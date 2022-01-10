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Из-за снегопада в Тульской области введут режим повышенной готовности

Из-за снегопада в Тульской области введут режим повышенной готовности

Согласно прогнозу, снегопад в регионе продлится до 6 утра вторника. Особенно тяжело придется во второй половине дня.

Поручение о подготовке соответствующего постановления дал сегодня первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин в ходе оперативного совещания.

— На территории региона введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятной эпидобстановкой и противодействием распространению коронавирусной инфекции. Оперативно — до конца дня — подготовьте в это постановление дополнения о введении режима повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеоусловиями. МЧС, комитет по региональной безопасности совместно с государственным правовым комитетом, Минфином и Минтрансом определят круг муниципальных образований, которые попадают в зону неблагоприятных метеоусловий. А также объем средств, которые необходимо до них довести в рамках КЧС [комиссия по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.] и предупреждения возникновения неблагоприятных последствий для привлечения доптехники и финансирования, — пояснил Валерий Шерин.

Он подчеркнул, что техника «Спецавтохозяйства» должна быть максимально задействована в Туле на расчистке дорог, в населенные же пункты бывшего Ленинского района необходимо привлекать дополнительные ресурсы. Также дополнительную поддержку готов оказать «Тулаавтодор».

Валерий Шерин добавил, что уточнение документа о режиме повышенной готовности позволит оперативно решать вопросы выделения дополнительного финансирования в таких случаях:

— Для ликвидации последствий непогоды нужны дополнительные средства. Да, крупные предприятия помогают нам своей техникой. Но один вопрос, когда раз в день нужно проехать прочистить дорогу, а другой — когда надо несколько раз в день чистить. Кроме того, в некоторых деревнях есть предприниматели, у которых есть тракторы, но для них выходить безвозмездно — это дополнительная финансовая нагрузка, а за плату они могли бы оперативно выполнять эту работу.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:10 −10
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