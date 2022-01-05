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В очередном массовом ДТП в Тульской области пострадали дети
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

В очередном массовом ДТП в Тульской области пострадали дети

В аварии в Киреевском районе столкнулись более 20 машин.

Очередное массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. На этот раз на 217-км трассы столкнулись более 20 автомобилей. Среди них автомобиль скорой помощи, приехавший на место ДТП для оказания пострадавшим медицинской помощи. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых уже двое детей, уточняется.

Прокуратура Тульской области организовала проверку. На место происшествия незамедлительно выехал Киреевский межрайонный прокурор Григорий Худяков. 

Прокуратурой проверяет соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. На месте аварии организовано горячее питание для участников дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее Myslo сообщал об автоаварии на 277-м км трассы «Дон».  Там столкнулись 12 машин.

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В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись 12 машин
В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись 12 машин
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