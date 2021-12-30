Вместе с депутатом Тульской облдумы по делу о мошенничестве проходит его сын

Оказалось, что второй фигурант уголовного дела, в рамках которого предъявлено обвинение депутату Тульской областной Думы Александру Ермакову, — его сын. Именно он был заместителем директора в организации, которой, по версии следствия, в момент совершения преступления руководил Александр Ермаков.

Напомним, ранее мы писали, что 64-летнего депутата подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2011-го по март 2013 года Ермаков, являясь руководителем ООО, совместно с заместителем директора организации предоставил в Россельхозбанк фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей. Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк. В настоящее время отец и сын заключены под стражу.