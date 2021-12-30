Депутата Тульской облдумы заключили под стражу

Пока на два месяца.

64-летний депутат Тульской областной Думы Александр Ермаков заключён под стражу. Напомним, ранее мы писали, что Ермаков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с декабря 2011-го по март 2013 года Ермаков, являясь руководителем ООО, совместно с заместителем директора организации предоставил в Россельхозбанк фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей. Указанные денежные средства обращены руководителем организации в свою пользу без намерения возвращать их в банк.

В настоящее время Ермакову и его соучастнику предъявлено обвинение, они заключены под стражу.