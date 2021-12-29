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В Туле задержан депутат областной Думы

В Туле задержан депутат областной Думы

Александр Ермаков подозревается в мошенничестве.

На днях был задержан депутат Тульской областной Думы 7-го созыва Александр Ермаков. По информации Myslo, 64-летний чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мы писали про расследование уголовного дела в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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