В Туле задержан депутат областной Думы

На днях был задержан депутат Тульской областной Думы 7-го созыва Александр Ермаков. По информации Myslo, 64-летний чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мы писали про расследование уголовного дела в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.