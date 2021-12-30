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В Туле ночью орудовала банда «истребителей» шлагбаумов

В Туле ночью орудовала банда «истребителей» шлагбаумов

Два случая попали в поле зрения камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали о том, что минувшей ночью на территории ЖК «Зеленстрой-2» в Туле неизвестные сломали несколько шлагбаумов. После публикации читатели прислали в редакцию Myslo кадры с камер видеонаблюдения, расположенных во дворах домов № 3 по ул. Лейтейзена и по ул. Демидовской в Туле.
 
На записях видно, как (тоже прошлой ночью) двое молодых мужчин, с разницей примерно в 25 минут ломают шлагбаумы. Несмотря на то, что между указанными выше адресами почти 3 километра, с очень большой долей вероятности это — одни и те же люди. В этом вы можете убедиться сами:
 

 
На данный момент в редакцию поступили сообщения о том, что минувшей ночью аналогичным образом были повреждены шлагбаумы по следующим адресам в Туле: ул. Лейтейзена, 3; ул. Демидовская, 115; ул. М. Горького, 5; ул. Конструктора Грязева, 4 и 8.
 
Кроме того, двое суток назад повредили шлагбаум рядом с домом № 84 по ул. Металлургов.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:09 +6
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