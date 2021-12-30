В Туле ночью орудовала банда «истребителей» шлагбаумов

Ранее мы сообщали о том, что минувшей ночью на территории ЖК «Зеленстрой-2» в Туле неизвестные сломали несколько шлагбаумов. После публикации читатели прислали в редакцию Myslo кадры с камер видеонаблюдения, расположенных во дворах домов № 3 по ул. Лейтейзена и по ул. Демидовской в Туле.

На записях видно, как (тоже прошлой ночью) двое молодых мужчин, с разницей примерно в 25 минут ломают шлагбаумы. Несмотря на то, что между указанными выше адресами почти 3 километра, с очень большой долей вероятности это — одни и те же люди. В этом вы можете убедиться сами:

На данный момент в редакцию поступили сообщения о том, что минувшей ночью аналогичным образом были повреждены шлагбаумы по следующим адресам в Туле: ул. Лейтейзена, 3; ул. Демидовская, 115; ул. М. Горького, 5; ул. Конструктора Грязева, 4 и 8.

Кроме того, двое суток назад повредили шлагбаум рядом с домом № 84 по ул. Металлургов.