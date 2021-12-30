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В Туле на Зеленстрое «завязали узлом» шлагбаумы
Фото предоставлены очевидцем

В Туле на Зеленстрое «завязали узлом» шлагбаумы

Это уже второй случай за месяц.

Утром 30 декабря жильцы ЖК «Зеленстрой-2» оказались неприятно удивлены. Предположительно, минувшей ночью кто-то сломал два расположенных на территории жилого комплекса шлагбаума.
 
«Уже второй случай за месяц. В этот раз шлагбаумы почти завязали узлом», — рассказала местная жительница, которая прислала в редакцию снимки.
 
Отметим, что такие действия неизвестного (или неизвестных) подпадают как минимум под ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:33 +1
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