В Туле сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей каршеринга

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С 24 декабря 2021 по 10 января 2022 года сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проведут массовые проверки водителей каршеринга, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений. Кроме того, инспекторы проведут с водителями профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД.

Сотрудники ГИБДД все чаще выявляют нарушения, допущенные водителями арендованных машин. С начала года к ответственности привлечено 425 человек. В большинстве случаев – за грубые нарушения, приводящие к ДТП. 65 человек сели за руль каршеринговых машин в нетрезвом состоянии.

В 2021 году в Тульской области произошло 9 ДТП с участием арендованных машин, в которых 4 человека погибли и 11 получили различные травмы. Вечером 21 ноября в Мясново 20-летний молодой человек на арендованной Toyota Rav 4 не пропустил Opel Astra под управление мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП скончалась 66-летняя пассажирка «Опеля».

Через день пьяный на каршеринговой иномарке снёс фонарный столб и протаранил гараж. Ещё одна смертельная авария произошла накануне – 20 декабря на Новомосковском шоссе столкнулись Hyundai Accent и Volkswagen Polo, принадлежащий службе каршеринга.