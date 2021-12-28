Тульские оперативники задержали преступников, обокравших 16 гаражей

Мужчины разрезали металлические стенки строений сварочным аппаратом, пробирались внутрь и выносили всё ценное.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Туле были задержаны двое неработающих молодых людей, которые подозреваются в серии краж из гаражей.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, хищения совершались при помощи газосварочного аппарата. Преступники вырезали отверстие в стенке гаража, пробирались внутрь и забирали хранившиеся там вещи.

Добычей воров стали автомобильные аккумуляторы, резиновые покрышки, садовый инвентарь и прочее. По предварительной информации, задержанные причастны как минимум к 16 кражам. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу, каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские выясняют все подробности криминальной «биографии» фигурантов и проверяют их на причастность к другим похожим преступлениям.