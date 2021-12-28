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Тульские оперативники задержали преступников, обокравших 16 гаражей

Тульские оперативники задержали преступников, обокравших 16 гаражей

Мужчины разрезали металлические стенки строений сварочным аппаратом, пробирались внутрь и выносили всё ценное.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Туле были задержаны двое неработающих молодых людей, которые подозреваются в серии краж из гаражей.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, хищения совершались при помощи газосварочного аппарата. Преступники вырезали отверстие в стенке гаража, пробирались внутрь и забирали хранившиеся там вещи.

Добычей воров стали автомобильные аккумуляторы, резиновые покрышки, садовый инвентарь и прочее. По предварительной информации, задержанные причастны как минимум к 16 кражам. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу, каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские выясняют все подробности криминальной «биографии» фигурантов и проверяют их на причастность к другим похожим преступлениям.

Галерея
Кражи из гаражей, Фото: 1
Кражи из гаражей, Фото: 2
Кражи из гаражей, Фото: 3
Кражи из гаражей, Фото: 4
Кражи из гаражей, Фото: 5
Кражи из гаражей, Фото: 6
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:27 +3
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