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В Заокском районе будет создан «зелёный щит»
Фото: пресс-служба Общественной палаты Тульской области

В Заокском районе будет создан «зелёный щит»

Этот вопрос стал предметом активного обсуждения на публичных слушаниях, организованных Общественной палатой Тульской области.

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты региона Галина Фомина, председатель профильной комиссии ОП ТО, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и сотрудники районной администрации.

Ранее в Общественную палату из Заокского района поступило ходатайство по созданию лесопаркового пояса, была создана рабочая группа. После этого вопрос был вынесен на суд общественности.

«Зеленый щит» – это особый лесопарковый пояс. В Заокском его предлагается создать на земельном участке с кадастровым номером 71:09:000000:2020, площадью 98605 кв. м. Участок расположен на улице Северной и может быть использован в качестве парка культуры и отдыха.

– Участок удачно расположен в центре поселка по соседству с учреждениями культуры, образования, жилым сектором. В дальнейшем лесной массив может стать обустроенной лесопарковой зоной. Площадь участка с учетом ландшафта позволяет создать различные зоны для культурных, спортивных мероприятий. А для реализации идей поможет дизайнерский проект, – прокомментировала Галина Фомина.

–Зеленый щит» помогает сохранить в городах и поселках благоприятную окружающую среду. Таким образом, формируются «природные легкие», которые делают жизнь людей более комфортной и здоровой. Принятое законодательство защищает лесные насаждения от вырубок и позволяет сохранить зеленые массивы, – отметил Вадим Баранов.

Во время общественных слушаний решение о создании «зеленого щита» было одобрено. Теперь своё слово предстоит сказать депутатам областной Думы.

В Тульской области при участии общественников с 2017 года ведется активная работа по созданию лесозащитной зоны. В 2019 году были приняты постановления о создании лесопарковых зеленых поясов в Плавске, Ефремове, Узловой, Дубне, в 2020 году – в Черни, Теплом, Куркино, Арсеньево, и тульском поселке Уваровка.

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