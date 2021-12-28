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За три месяца ряды российской армии пополнили 1100 туляков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За три месяца ряды российской армии пополнили 1100 туляков

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с военкомом региона Александром Сафроновым и военным прокурором тульского гарнизона Максимом Самойловым.

Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. За это время на военную службу были направлены 1100 жителей Тульской области. Большая часть призывников будет служить в сухопутных войсках, на флоте и в частях центрального подчинения, 20 человек – в научно-производственной роте в Туле, 15 – в пятой тульской научной роте технополиса «Эра».

Алексей Дюмин поблагодарил Александра Сафронова за проделанную работу и рекомендовал в весенний призыв активизировать работу по отправке призывников в армию в тех муниципалитетах, где этот показатель низкий.

– Необходимо уже сейчас начинать подготовку к весенней призывной кампании 2022 года. Рассчитываю, что она также пройдет на высоком организационном уровне, – подчеркнул глава региона.

Максим Самойлов доложил о состоянии правопорядка в войсковых частях Тульской области и о контроле за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Для правового обеспечения призыва организована работа консультативно-правового центра. Всего в него обратились около 50 человек, все жалобы заявителей учтены, нарушения оперативно устранены.

Персонал и призывники обеспечены средствами индивидуальной защиты, им регулярно измеряют температуру. Соблюдается необходимая социальная дистанция. Призывники прибывают к сборному пункту военного комиссариата по специальному графику.

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