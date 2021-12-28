Названы выплаты от соцзащиты, которые передадут в Пенсионный фонд
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Ряд выплат, ранее выходивших в компетенцию органов социальной защиты, населения теперь переходит в Пенсионный фонд.
Гражданам, которые уже получают меры соцподдержки, назначенные выплаты ПФР будет перечислять автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться в ПФР не требуется.
Тем, кто получает выплаты впервые, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.
Через ПФР жители Тульской области, имеющие детей, могут оформить:
- ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Также, обратившись в отделение ПРФ, оформить выплаты смогут:
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Посмотреть весь перечень выплат, которые перешли в ПФР, можно по ссылке.
При этом привычные онлайн-сервисы продолжают работать, и каждый может получить всю информацию об интересующей его выплате.
Онлайн-сервисы:
для семей, которые планируют рождение ребенка, на портале «Госуслуги71» создан «Калькулятор расчета пособий беременной женщине». Он доступен только зарегистрированным пользователям. Для получения точного расчета заявителю необходимо заполнить анкету и ответить на ряд вопросов. После этого заявитель увидит общую сумму, которая ему положена. Расчет произойдет автоматически.
Информацию о выплатах всем категориям туляков можно получить с помощью сервиса «Навигатор социальных услуг».