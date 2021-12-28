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Названы выплаты от соцзащиты, которые передадут в Пенсионный фонд

Названы выплаты от соцзащиты, которые передадут в Пенсионный фонд

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Ряд выплат, ранее выходивших в компетенцию органов социальной защиты, населения теперь переходит в Пенсионный фонд.

Гражданам, которые уже получают меры соцподдержки, назначенные выплаты ПФР будет перечислять автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться в ПФР не требуется.

Тем, кто получает выплаты впервые, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Через ПФР жители Тульской области, имеющие детей, могут оформить:

  • ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Также, обратившись в отделение ПРФ, оформить выплаты смогут:

  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
  • реабилитированные лица;
  • инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
  • военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Посмотреть весь перечень выплат, которые перешли в ПФР, можно по ссылке.

При этом привычные онлайн-сервисы продолжают работать, и каждый может получить всю информацию об интересующей его выплате.

Онлайн-сервисы:

для семей, которые планируют рождение ребенка, на портале «Госуслуги71» создан «Калькулятор расчета пособий беременной женщине». Он доступен только зарегистрированным пользователям. Для получения точного расчета заявителю необходимо заполнить анкету и ответить на ряд вопросов. После этого заявитель увидит общую сумму, которая ему положена. Расчет произойдет автоматически.

Информацию о выплатах всем категориям туляков можно получить с помощью сервиса «Навигатор социальных услуг»

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