Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области
В Тульской области семья отравилась угарным газом
Малолетний ребёнок и его мать госпитализированы.
В Донском прокуратура проводит проверку по факту отравления трех человек угарным газом. По предварительной информации, 27 декабря в одном из домов на ул. Заводской микрорайона Центральный, пострадали малолетний ребёнок, его мать и ещё один член семьи.
Предположительно, причиной происшествия стало отсутствие тяги в газовой колонке при закрытых окнах. Мать и ребенок госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратурой будет дана оценка деятельности газовой службы при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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