В Тульской области семья отравилась угарным газом

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Малолетний ребёнок и его мать госпитализированы.

В Донском прокуратура проводит проверку по факту отравления трех человек угарным газом. По предварительной информации, 27 декабря в одном из домов на ул. Заводской микрорайона Центральный, пострадали малолетний ребёнок, его мать и ещё один член семьи.

Предположительно, причиной происшествия стало отсутствие тяги в газовой колонке при закрытых окнах. Мать и ребенок госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратурой будет дана оценка деятельности газовой службы при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.