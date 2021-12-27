новости
новости
Регистрация
В Тульской области семья отравилась угарным газом
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

В Тульской области семья отравилась угарным газом

Малолетний ребёнок и его мать госпитализированы.

В Донском прокуратура проводит проверку по факту отравления трех человек угарным газом. По предварительной информации, 27 декабря в одном из домов на ул. Заводской микрорайона Центральный, пострадали малолетний ребёнок, его мать и ещё один член семьи. 

Предположительно, причиной происшествия стало отсутствие тяги в газовой колонке при закрытых окнах. Мать и ребенок госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратурой будет дана оценка деятельности газовой службы при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:10 0
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областипрокурорская проверкаотравление угарным газомпроисшествие
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю на дорогах Тульской области поймали 51 пьяного водителя
За неделю на дорогах Тульской области поймали 51 пьяного водителя
За шесть лет более 50 тысяч туляков отказались от зарплат в конверте
За шесть лет более 50 тысяч туляков отказались от зарплат в конверте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.