За шесть лет более 50 тысяч туляков отказались от зарплат в конверте

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Минтруд РФ утвердил план по снижению неформальной занятости на 2022-2024 годы. Регионам рекомендовано принять аналогичные документы на своем уровне. В Тульской области снижение уровня неформальной занятости и легализация трудовых отношений проводятся на системной основе.

– За последние 6 лет свыше 51 тысячи человек легализовали свою трудовую деятельность. В бюджет региона дополнительно привлечено почти 883 млн рублей налога на доходы физических лиц и 908 млн рублей страховых взносов, – сказала зампредседателя правительства региона Ольга Гремякова.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министерство труда и социальной защиты Тульской области разрабатывает План по легализации заработной платы и трудовых отношений в регионе на 2022-2024 годы.