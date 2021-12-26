Скончалась заведующая музеем-заповедником «Бежин луг» Александра Кузнецова
Александра Афанасьевна ушла из жизни 25 декабря.
25 декабря 2021 года скончалась заведующая Историко-культурным и природным музеем-заповедником
И. С. Тургенева «Бежин луг» Александра Кузнецова.
«Александра Афанасьевна отличалась трудолюбием, отзывчивостью и энергичностью. Скорбим об утрате», — написали на сайте Тульского музейного объединения.
Myslo выражает соболезнования родным и близким.
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