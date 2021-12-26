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Скончалась заведующая музеем-заповедником «Бежин луг» Александра Кузнецова

Скончалась заведующая музеем-заповедником «Бежин луг» Александра Кузнецова

Александра Афанасьевна ушла из жизни 25 декабря.

25 декабря 2021 года скончалась заведующая Историко-культурным и природным музеем-заповедником И. С. Тургенева «Бежин луг» Александра Кузнецова.
 
«Александра Афанасьевна отличалась трудолюбием, отзывчивостью и энергичностью. Скорбим об утрате», — написали на сайте Тульского музейного объединения.
 
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