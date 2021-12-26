Скончалась заведующая музеем-заповедником «Бежин луг» Александра Кузнецова

25 декабря 2021 года скончалась заведующая Историко-культурным и природным музеем-заповедником И. С. Тургенева «Бежин луг» Александра Кузнецова.

«Александра Афанасьевна отличалась трудолюбием, отзывчивостью и энергичностью. Скорбим об утрате», — написали на сайте Тульского музейного объединения.

Myslo выражает соболезнования родным и близким.