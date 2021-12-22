В Туле легковушка заехала под грузовик

Фото очевидца

Как стало известно Myslo, вечером 22 декабря на ул. Кауля, в районе дома № 5 к. 1, произошло ДТП с участием грузовика. По предварительным данным, водитель Ford Focus врезался в стоящую на обочине фуру Scania. Отметим, что в месте автоаварии установлены запрещающую парковку знаки.

55-летний водитель легковушки не пострадал, его 39-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой доставлена в больницу. Причину и все обстоятельств аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.