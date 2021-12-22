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Житель Тульской области начал подготовку к Новому году с кражи мангала
Изображение Luidmila Kot с сайта Pixabay

Житель Тульской области начал подготовку к Новому году с кражи мангала

Судя по всему, этой зимой пожарить мясо ему не удастся.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» поступило заявление от 48-летнего жителя Северо-Задонска. Он рассказал, что из двора частного дома украли трубы, тележки, верстак и мангал. 

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 34-летний мужчина. 

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть, где признался в краже. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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