Житель Тульской области начал подготовку к Новому году с кражи мангала

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Судя по всему, этой зимой пожарить мясо ему не удастся.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» поступило заявление от 48-летнего жителя Северо-Задонска. Он рассказал, что из двора частного дома украли трубы, тележки, верстак и мангал.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 34-летний мужчина.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть, где признался в краже. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.