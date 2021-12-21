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Житель Рязанской области выманил у тульских пенсионеров более 2 миллионов рублей

Житель Рязанской области выманил у тульских пенсионеров более 2 миллионов рублей

Рассказывал старую сказку про родственников в ДТП и урегулирование проблем.

В Тульской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка в течение двух недель поступали сообщения от пенсионеров, которые стали жертвами мошенничества. Действовал неизвестный злоумышленник по стандартной схеме: звонил пожилым людям и сообщал, что их родственники стали виновниками ДТП. И что эту проблему можно урегулировать с помощью денег.
 

 
К месту проживания потерпевших подъезжал некий мужчина, которому испуганные пенсионеры отдавали требуемые суммы. Ущерб от действий злоумышленника составил 2 миллиона 240 тысяч рублей.
 
Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 34-летний житель Рязанской области. Часть похищенных денежных средств обнаружена и изъята. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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