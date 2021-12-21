В Туле на ул. Фрунзе около почты появится новая остановка

Фото туляков.

Жители давно просили организовать ее в этом месте.

В редакцию Myslo обратились туляки с просьбой разузнать, что собрались строить на ул. Фрунзе, 12, около здания почты.

— Здесь зачем-то вырубили деревья! — возмутились наши читатели.

Мы запросили комментарий у администрации Тулы. Нам пояснили, что по многочисленным просьбам жителей на этом месте появится новая остановка транспорта:

— В связи со значительным расстоянием между остановочными пунктами «ул. Фрунзе» и «ул. Демонстрации» администрация города приняла решение об обустройстве остановочного пункта в соответствии с требованиями нормативной документации в области безопасности дорожного движения.

Данный остановочный пункт будет оборудован остановочной площадкой и остановочным павильоном.

Учитывая существующую архитектурную застройку и объекты транспортной инфраструктуры, нужно было провести земляные работы, а также удалить деревья.

Точные сроки завершения работ пока не сообщаются.