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В Туле на ул. Фрунзе около почты появится новая остановка
Фото туляков.

В Туле на ул. Фрунзе около почты появится новая остановка

Жители давно просили организовать ее в этом месте.

В редакцию Myslo обратились туляки с просьбой разузнать, что собрались строить на ул. Фрунзе, 12, около здания почты.

— Здесь зачем-то вырубили деревья! — возмутились наши читатели.
 
Мы запросили комментарий у администрации Тулы. Нам пояснили, что по многочисленным просьбам жителей на этом месте появится новая остановка транспорта:
 
— В связи со значительным расстоянием между остановочными пунктами «ул. Фрунзе» и «ул. Демонстрации» администрация города приняла решение об обустройстве остановочного пункта в соответствии с требованиями нормативной документации в области безопасности дорожного движения.
 
Данный остановочный пункт будет оборудован остановочной площадкой и остановочным павильоном.
 
 
Учитывая существующую архитектурную застройку и объекты транспортной инфраструктуры, нужно было провести земляные работы, а также удалить деревья.
 
Точные сроки завершения работ пока не сообщаются.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:16 +4
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