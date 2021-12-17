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Напротив «белого дома» в Туле столкнулись скорая и легковушка

Напротив «белого дома» в Туле столкнулись скорая и легковушка

В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 17 декабря, в центре Тулы произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки.

Авария произошла около здания правительства региона — прямо напротив площади Ленина. В результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.

По нашей информации, водитель скорой не считает себя виноватым, а водитель Vortex утверждает, что при выезде на перекресток ему загораживали обзор другие машины. Когда увидел скорую, времени отреагировать уже не было.

Скорая, предварительно, ехала с сиреной и проблесковыми маячками.

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