Фото: pixabay.com.
Аналитики назвали самые востребованные профессии в Тульской области в 2021 году
Публикуем топ-15.
Эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда Тульской области и России по итогам 2021 года.
По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Тульской области вошли продавец-кассир, кладовщик.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Менеджер по продажам.
- Продавец-кассир.
- Кладовщик.
- Продавец-консультант.
- Администратор.
- Грузчик.
- Кладовщик / Комплектовщик.
- Бухгалтер.
- Программист, разработчик.
- Менеджер по работе с клиентами.
- Торговый представитель.
- Курьер.
- Полицейский.
- Водитель-экспедитор.
- Водитель погрузчика.
В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли грузчик, администратор, продавец. В целом, топ-15 немного отличается от нашего регионального:
- Грузчик.
- Администратор.
- Продавец.
- Кладовщик.
- Полицейский.
- Оператор call-центра.
- Торговый представитель.
- Медсестра.
- Менеджер по продажам.
- Повар.
- Бухгалтер.
- Водитель.
- Инженер ПТО.
- Менеджер по работе с клиентами.
- Офис-менеджер.
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