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Аналитики назвали самые востребованные профессии в Тульской области в 2021 году
Фото: pixabay.com.

Аналитики назвали самые востребованные профессии в Тульской области в 2021 году

Публикуем топ-15.

Эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда Тульской области и России по итогам 2021 года.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Тульской области вошли продавец-кассир, кладовщик.

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. Менеджер по продажам.
  2. Продавец-кассир.
  3. Кладовщик.
  4. Продавец-консультант.
  5. Администратор.
  6. Грузчик.
  7. Кладовщик / Комплектовщик.
  8. Бухгалтер.
  9. Программист, разработчик.
  10. Менеджер по работе с клиентами.
  11. Торговый представитель.
  12. Курьер.
  13. Полицейский.
  14. Водитель-экспедитор.
  15. Водитель погрузчика.

В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли грузчик, администратор, продавец. В целом, топ-15 немного отличается от нашего регионального:

  1. Грузчик.
  2. Администратор.
  3. Продавец.
  4. Кладовщик.
  5. Полицейский.
  6. Оператор call-центра.
  7. Торговый представитель.
  8. Медсестра.
  9. Менеджер по продажам.
  10. Повар.
  11. Бухгалтер.
  12. Водитель.
  13. Инженер ПТО.
  14. Менеджер по работе с клиентами.
  15. Офис-менеджер.
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