Аналитики назвали самые востребованные профессии в Тульской области в 2021 году

Фото: pixabay.com.

Эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда Тульской области и России по итогам 2021 года.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Тульской области вошли продавец-кассир, кладовщик.

Полностью рейтинг выглядит так:

Менеджер по продажам. Продавец-кассир. Кладовщик. Продавец-консультант. Администратор. Грузчик. Кладовщик / Комплектовщик. Бухгалтер. Программист, разработчик. Менеджер по работе с клиентами. Торговый представитель. Курьер. Полицейский. Водитель-экспедитор. Водитель погрузчика.

В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли грузчик, администратор, продавец. В целом, топ-15 немного отличается от нашего регионального: